ЗакС после новостей о задержании Резника: депутат находится в Мариинском дворце

Депутат Максим Резник, сообщения о задержании которого появились в СМИ во вторник, 9 марта, сейчас находится в Мариинском дворце. Об этом заявила начальник управления по информации и общественным связям Елена Гаврищук.

«Максим Львович Резник сейчас находится в Мариинском дворце. Я недавно с ним разговаривала», — заявила она в ответ на появившиеся новости о задержании депутата.

Во вторник в СМИ и Telegram-каналах распространилась информация о том, что Максима Резника якобы задержали во время наркорейда, который провели в Адмиралтейском районе. Проверка, как утверждалось, прошла в квартире наркоторговцев. Позже его якобы отпустили.

Отметим, что депутат Максим Резник неоднократно оказывался в центре скандалов, связанных с наркотиками. В 2019-м году парламентарий привлек внимание прохожих своим поведением во время первомайского шествия. Отдельные очевидцы предположили, что тот принял наркотики растительного происхождения.

Позже слухи подкрепились фотографиями в СМИ, на которых похожий на Резника человек курит на общем балконе дома на Васильевском острове. Способ, которым он это делал, напомнил и журналистам, и читателям наркозависимых людей.

После этого в Сети появились сообщения о том, что в Праге, куда отправился депутат, русские отдыхающие видели его в магазине специфических товаров, которые могли бы заинтересовать наркозависимых.