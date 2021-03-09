Сын Наташи Королевой готовится к свадьбе со стриптизершей

Архип сделал девушке предложение 14 февраля.

Возлюбленная сына певицы Наташи Королевой заявила, что собирается выходить замуж за Архипа Глушко. Парень сделал ей предложение в День всех влюбленных, и она ответила «да». Об этом она рассказала в эфире программы «Ты не поверишь».

Мелисса призналась, что зарабатывает на жизнь, танцуя на пилоне. В месяц она получает около 800 тысяч рублей. Сейчас она живет вместе с Архипом у его родителей. Известно, что Мелисса предпочитает не делать никакую работу по дому – этим занимается Королева и домработницы.

При этом отмечается, что певица и Тарзан не против, что с ними живет Мелисса. Они рады за сына и желают ему счастья.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарзан объяснил, почему «грешит» в свободное время. Выяснилось, что он серьезно увлекся живописью. Тарзан запечатлел себя с кистью в руках возле одной из своих работ.