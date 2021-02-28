Тарзан объяснил, почему «грешит» в свободное время

Тарзан объяснил, почему &#171;грешит&#187; в свободное время
Тарзан опубликовал новой фото. Фото: скриншот Instagram

Супруг Наташи Королевой и бодибилдер Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, признался, что «грешит» новым увлечением в свободное время.

Танцор опубликовал новый пост в своем Instagram-аккаунте, где стихами описывает свое хобби. Выяснилось, что он серьезно увлекся живописью. Тарзан запечатлел себя с кистью в руках возле одной из своих работ.

«Я на Малевича квадрат

Портрет, пожалуй напишу,

По мне, квадратик скучноват,

И вот, поэтому грешу», — написал бодибилдер.

В комментариях подписчики поддержали Тарзана в новом начинании. Они заявили, что нужно «жить по полной» и постоянно пробовать что-то новое. Тем более что еще не утих скандал с изменами стриптизера Наташе Королевой.

Напоминаем, Тарзан изменил Королевой, в чем публично признался. Певица уверяет, что в их отношениях наступил кризис, который они обязательно преодолеют.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тарзан написал песню об измене Наташе Королевой.

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