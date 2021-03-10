Перед очередным заседанием ЗакСа: что известно о скандале с оказавшимся в нарколаборатории депутатом Резником

Депутат петербургского Законодательного Собрания Максим Резник вновь оказался в центре скандала из-за истории с наркотиками. Пока в ЗакСе утверждали, что в день предполагаемого инцидента видели парламентария в Мариинском дворце, в Telegram-каналах распространилось видео, на котором он не только называет свое имя, но даже показывает правоохранителям пропуск в городской парламент.

Сообщения о том, что депутата якобы задержали во время рейда в квартире-нарколаборатории, появились в СМИ накануне, 9 марта. Утверждалось, что Резник находился там в качестве покупателя. При этом сначала парламентария якобы задержали, а затем отпустили.

Параллельно управление по информации и общественным связям ЗакСа распространило сообщение о том, что Максим Резник находится в Мариинском дворце.

«Максим Львович Резник сейчас находится в Мариинском дворце. Я недавно с ним разговаривала», — заявила начальник управления Елена Гаврищук.

Вскоре по Telegram-каналам распространилось оперативное видео, на котором видно, что Максим Резник все-таки был в квартире, где выращивали наркотики. На видеозаписи парламентарий называет свое имя и утверждает, что забыл удостоверение личности на даче, но может предъявить оперативникам пропуск в Законодательное Собрание. На кадрах также запечатлены и сами наркотические растения.

Сам Резник в своем Telegram-канале лишь написал, что ждал «очередной провокации» после двух выпусков программы «Весенний Телебон» на YouTube. «Эху Москвы в Петербурге» депутат при этом рассказал, что правоохранители обыскивали квартиру его родственника.

Отметим, что петербургский депутат уже не раз становился героем скандалов, связанных с наркотиками. Два года назад участники первомайского шествия предположили, что Резник находился под действием наркотиков растительного происхождения.

Позже в СМИ распространились фотографии, на которых видно, как похожий на Резника человек курит на общем балконе дома на Васильевском острове. Журналисты и читатели также предположили, что человек на снимках употребляет наркотики.

После этого в Сети появились сообщения русских туристов из Праги, которые утверждали, что видели Резника в магазине с товарами, которые могли бы привлечь внимание наркозависимых.