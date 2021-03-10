Борьба за сквер в Кузнечном. Решающая фаза: активисты давят на совесть единороссам пред вторым чтением закона о ЗНОП

В борьбе за сквер в Кузнечном переулке, который активисты пытаются защитить от застройки, наступают решающие недели. Ожидается, что депутаты в ближайшие недели рассмотрят поправки в закон о ЗНОП во втором чтении. Если оазис в центре Петербурге включат в перечень зеленых насаждений, местные жители смогут выдохнуть с облегчением. Пока же они продолжают писать письма депутатам, напоминая им об их обещаниях.

Об этом Gazeta.SPb рассказал руководитель движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров. Он уточнил: активисты ожидают, что в ближайшее время депутаты петербургского Законодательного Собрания приступят ко второму чтению законопроекта о правках в закон о ЗНОП.

Как уточнил Костров, он уже разослал письма большинство депутатов ЗакСа, в том числе, подчеркнул он, почти всем членам «Единой России». Активист напомнил парламентариям о том, что два года назад они выступили против застройки сквера в Кузнечном переулке.

«В качестве одного из подтверждений приложил скриншоты поста, а также расклейки на улицах Владимирского округа», — уточнил на своих страницах в социальных сетях активист. Он также добавил, что приложил к своим письмам ответ директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, который заявил о том, что планов использовать сквер под расширение музея Достоевского нет.

«Надеюсь, что депутаты сдержат свое обещание и оставят территорию в покое, включив ее в ЗНОП. Мы с активом местных жителей настроены решительно», — добавил Костров.

Как писала Gazeta.SPb, местные жители забили тревогу после того, как Фонд «Петербург Достоевского» предложил разместить в сквере новое здание музея писателя. Проект составил архитектор Евгений Герасимов. Активисты считают, что современное здание уничтожит дух уголка старого Петербурга и важную зеленую зону.

Около трех лет назад губернатор Петербурга Александр Беглов высказался против строительства в сквере.

К слову, в этом году город будет праздновать 200-летие Федора Достоевского. Пытаясь найти компромисс, активисты предложили назвать сквер именем писателя. Открытое обращение к губернатору Александру Беглову в социальных сетях местные жители опубликовали накануне, 9 марта.