Жена Маршала опровергла слухи об ухудшении здоровья музыканта

Она заверила, что артист в порядке и его не увозили в больницу.
Жена Александра Маршала Наталья прокомментировала слухи об ухудшении состояния здоровья артистка. Об этом пишет издание iReactor.
Она опровергла публикации СМИ о прединсультном состоянии Маршала. Наталья уверяет, что артист чувствует себя хорошо, так что нет поводов для переживаний.
«У Александра все в полном порядке»,
— заявила она.
Народный артист РСФСР Владимир Винокур также добавил, что у Маршала был скачок давления несколько дней назад, но «сейчас все ликвидировано». Напоминаем, что долгое время Маршал был участником группы «Парк Горького», но на протяжении нескольких десятилетий он выступает сольно.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жену Мамаева госпитализировали без сознания после измены мужа.