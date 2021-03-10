Жена Маршала опровергла слухи об ухудшении здоровья музыканта

Маршал находится дома и с ним все в порядке. Фото: скриншот Instagram

Маршал находится дома и с ним все в порядке. Фото: скриншот Instagram

Она заверила, что артист в порядке и его не увозили в больницу.

Жена Александра Маршала Наталья прокомментировала слухи об ухудшении состояния здоровья артистка. Об этом пишет издание iReactor.

Она опровергла публикации СМИ о прединсультном состоянии Маршала. Наталья уверяет, что артист чувствует себя хорошо, так что нет поводов для переживаний.

«У Александра все в полном порядке»,

— заявила она.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур также добавил, что у Маршала был скачок давления несколько дней назад, но «сейчас все ликвидировано». Напоминаем, что долгое время Маршал был участником группы «Парк Горького», но на протяжении нескольких десятилетий он выступает сольно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жену Мамаева госпитализировали без сознания после измены мужа.