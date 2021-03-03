Жену Мамаева госпитализировали без сознания после измены мужа

Жену Мамаева госпитализировали без сознания после измены мужа
Алана Мамаева попала в больницу. Фото: скриншот Instagram

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, была госпитализирована в одну из больниц Москвы. Ее нашли без сознания.

Друзья Аланы не смогли достучаться до нее и вызвали спасателей. Прибывшие сотрудники вскрыли дверь, девушку нашли без сознания.

Как сообщил Telegram-канал Baza, Мамаеву доставили в НИИ имени Склифосовского.

Во вторник Мамаева в своем Instagram-аккаунте рассказала, что муж изменил ей с 29-летней испанской моделью, находясь на сборах с «Ростовом» в Марбелье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в августе прошлого года Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву. Футболисты были оправданы по статье о хулиганстве.

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