Жену Мамаева госпитализировали без сознания после измены мужа

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, была госпитализирована в одну из больниц Москвы. Ее нашли без сознания.

Друзья Аланы не смогли достучаться до нее и вызвали спасателей. Прибывшие сотрудники вскрыли дверь, девушку нашли без сознания.

Как сообщил Telegram-канал Baza, Мамаеву доставили в НИИ имени Склифосовского.

Во вторник Мамаева в своем Instagram-аккаунте рассказала, что муж изменил ей с 29-летней испанской моделью, находясь на сборах с «Ростовом» в Марбелье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в августе прошлого года Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву. Футболисты были оправданы по статье о хулиганстве.