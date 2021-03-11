Петербургские власти рассказали о спортивных мероприятиях, которые проведут в этом году

В Петербурге в этом году проведут 17 международных спортивных мероприятий. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В Петербурге в этом году проведут 17 международных спортивных мероприятий. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Смольный представил перечень международных спортивных мероприятий, которые планируется провести в Северной столице в 2021 году.

Что касается международных соревнований, то в городе состоятся Международный командный юношеский турнир по самбо «Победа», финальный турнир Чемпионата Европы по футболу 2020, Международные соревнования по триатлону, первенство Европы по велоспорту-треку, Международный юношеский турнир по футболу памяти Валентина Гранаткина.

Среди всероссийских и региональных спортивных мероприятий – XXXI традиционный легкоатлетический марафон «Белые ночи», традиционный юношеский турнир по дзюдо памяти А.С.Рахлина.

Также запланировано проведение массовых физкультурных мероприятий – в том числе Всероссийского дня бега «Кросс нации», всероссийских массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч».

Ради этих мероприятий губернатор Александр Беглов подписал специальное постановление, которое позволит обеспечить слаженную работу госорганов при проведении соревнований, более эффективно использовать бюджетное финансирование и обеспечить безопасность спортсменов и зрителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сорокин рассказал о готовности Петербурга к турниру «Евро-2020».