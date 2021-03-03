«100 дней до Евро-2020»: Сорокин рассказал о готовности Петербурга к турниру

«100 дней до Евро-2020»: Сорокин рассказал о готовности Петербурга к турниру
Стадион "Газпром-арена". Фото: gazprom-arena.com

Генеральный директор организационного комитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал о готовности Петербурга к проведению матчей чемпионата Европы по футболу за 100 дней до старта первенства.

Он отметил, что сталось адаптировать стадион непосредственно к матчам турнира и решить мелкие технические вопросы.

«У нас всегда было всё готово и будет. Мы продолжаем готовиться, у нас всё по плану», — подчеркнул Сорокин.

Напомним, чемпионат по футболу ЕВРО-2020, перенесенный с прошлого лета, пройдет в 12 европейских городах. В Петербурге состоятся три матча группового этапа, из них два — с участием сборной России и один четвертьфинал. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский «Зенит» впервые за 6 лет отказался от покупок во время зимнего трансферного окна.

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