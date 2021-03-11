В Петербурге резко снизилась смертность от коронавируса

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов ковид-пациентов. За минувшие сутки болезнь унесла жизни 40 пациентов.

Об этом стало известно в четверг, 11 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, указанные данные на 16 % меньше предыдущего суточного показателя.

Также за последние 24 часа медики выявили 961 новый случай болезни в городе. 2 805 человек смогли побороть болезнь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у переболевших COVID возрастает риск умереть от инфаркта или инсульта