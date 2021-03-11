У переболевших COVID возрастает риск умереть от инфаркта или инсульта

Страх заразиться коронавирусом во много раз увеличил риск смерти от инфаркта или инсульта. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Страх заразиться коронавирусом во много раз увеличил риск смерти от инфаркта или инсульта. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

У пациентов с COVID-19 резко увеличилась частота инсультов. Об этом рассказал главный внештатный невролог Комитета по здравоохранению Игорь Вознюк.

По его словам, в случае первых признаков инсульта следует немедленно вызвать скорую помощь. Специалист подчеркнул, что переждать или перетерпеть инсульт нельзя.

Вознюк отметил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что частота возникновения инсульта у переболевших коронавирусом вырастает в 8 раз, при этом количество смертей от инсульта увеличивается в 2,5 раза.

Напомним, в общей сложности, с начала пандемии жертвами коронавируса в Петербурге стали 11 487 человек. В целом по России умерли от COVID 90 275 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о симптомах, которые возникают спустя месяцы после заражения коронавирусом.