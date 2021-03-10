Врач рассказал о симптомах, которые возникают спустя месяцы после заражения коронавирусом

Главный внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина рассказала о симптомах, которые появляются спустя месяцы после заражения коронавирусной инфекцией.

Она отметила, что пациент не излечивается от коронавируса до выписки – болезнь продолжается еще шесть — восемь месяцев, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, период под названием «чистый постковид» появляется спустя три месяца после появления первых признаков коронавируса. На этом этапе у пациента фиксируются симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, неврологические и постреанимационные симптомы, которые характерны для системного васкулита.

С начала пандемии в России выявлено 4 342 474 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 89 809 летальных исходов, выздоровели 3 932 177 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.