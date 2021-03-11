Транспортный коллапс на зеленой ветке Петербурга: главное к сегодняшнему часу

Петербург сегодня столкнулся с задымлением на станции метро «Маяковская», закрытием из-за этой третьей «зеленой» линии метро и проблемами с приездом на работу у петербуржцев.

Утром 11 марта, по словам очевидцев, подъезжая к станции, в тоннеле они увидели открытый огонь, загорелся кабель. В связи с этим с 08:31 и до 09:34 движение по зеленой ветке было ограничено.

Как сообщила пресс-служба «Петербургского метрополитена», по техническим причинам, поезда следовали мимо ст. метро «Маяковская» без остановки.

Уже в 08:43 ст. Василеостровская из-за большого скопления людей была закрыта на вход.

Затем недоступна для пассажиров стала «Беговая».

К 9 утра движение на участке от ст. «Василеостровская» до ст. «Площадь Александра Невского 1» было прекращено. Станции «Беговая», «Приморская», «Василеостровская», «Площадь Александра Невского 1» закрыты на вход.

С 9:21 все движение по Линии 3 не осуществлялось.

В Сети распространились фото переполненных вестибюлей метро и перепуганных пассажиров. Петербуржцы жаловались на давку и панику, так как подняться из подземки было возможно только на ст. Василеостровская.

В течение часа передвижение с «Василеостровской» и до центра было возможно только наземным транспортом. В Петербурге в час пик перестала работать Невско-Василеостровская линия, это привело к образованию пробок в Центральном районе.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП» «Вконтакте», многие отнеслись к ситуации с пониманием. Воспользовались трамваем, автобусом и вовремя добрались до работы. Тем, кому пришлось воспользоваться услугами такси, жаловались на «высокий спрос» и тарифы, схожие с новогодними.

Некоторые же разразились гневными сообщениями в социальных сетях с вопросами, кто же компенсирует им потерянное время и деньги.

В 09:34 все станции Линии 3 начали работу в обычном режиме, движение по зеленой ветке осуществлялось в полном объеме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в метрополитене извинились перед петербуржцами из-за утреннего закрытия станций.