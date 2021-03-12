Мошенники обманывают туристов, продавая билеты на праздник фонтанов в Петергофе

Петербуржцам и туристам напомнили, что отдельных билетов на "Весенний праздник фонтанов" попросту не существует. Фото: ГМЗ "Петергоф"

Петербуржцам и туристам напомнили, что отдельных билетов на "Весенний праздник фонтанов" попросту не существует. Фото: ГМЗ "Петергоф"

Аферисты придумали новый способ обмана петербуржцев и гостей города — они начали продавать в соцсетях несуществующие билеты на «Весенний праздник фонтанов» в Петергофе.

Как отмечают в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Петергоф», в связи с коронавирусной пандемией и ограничениями организаторы пока сами не знают, будут ли проводить в этом году любимое для многих мероприятие. Поэтому оно не было анонсировано. ГМЗ не может назвать даже приблизительную дату праздника, она станет известна позже, если событие все же решат провести.

Петербуржцам и туристам напомнили, что отдельных билетов на «Весенний праздник фонтанов» попросту не существует, всегда было достаточно купить билет в Нижний парк.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный выделит 30 млн рублей на содержание и ремонт фонтанов Петергофа.