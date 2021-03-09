Смольный выделит 30 млн рублей на содержание и ремонт фонтанов Петергофа

Смольный выделит 30 млн рублей на содержание и ремонт фонтанов Петергофа
Власти выделят 30 млн рублей на содержание, эксплуатацию и капительный ремонт гидротехнических сооружений водоподводящей системы фонтанов Петергофа. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербургские власти одобрили проекты постановлений выделении в 2021 году средств на содержание аварийных экологических служб, модернизацию природоохранного флота, ремонт гидротехнических сооружений.

В Смольном сообщили, что в этом году на содержание аварийных экологических служб выделят более 241 млн рублей. В прошлом году такие службы утилизировали более 45 кг ртути, более двух тонн нефтесодержащих отходов, 11 тонн химических отходов.

Город выделит 11,7 млн рублей на капитальный ремонт ледокольного буксира «Александр Фетюлин», на котором транспортируют донные отложения после очистки водоемов.

Кроме того, власти выделят 30 млн рублей на содержание, эксплуатацию и капительный ремонт гидротехнических сооружений водоподводящей системы фонтанов Петергофа. Лишь 10% водосборного бассейна системы находится в Петербурге, все остальное — на территории Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 11 марта по 14 мая станция «Парк Победы» переходит на новый режим работы из-за ремонта.

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