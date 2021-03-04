С 11 марта по 14 мая станция «Парк Победы» переходит на новый режим работы из-за ремонта

В связи с капитальным ремонтом эскалатора на станции «Парк Победы» СПб ГУП «Петербургский метрополитен» предупреждает об изменении режима работы вестибюля.

По информации пресс-службы подземки, с 11 марта по 14 мая 2021 года в будние дни вход в наземный вестибюль станции «Парк Победы» будут ограничивать в период с 8 часов до 8:40. Кроме того, 3 и 4 марта станцию полностью закроют для пассажиров.

Петербуржцев и гостей города просят учитывать изменения в графике работы вестибюля и учитывать проведение работ по капитальному ремонту эскалатора на станции при составлении маршрута поездки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в интернете появились кадры проекта по строительству надземного метро, которое планируют построить в пригородах Северной столицы. Первая линия должна связать между собой Сертолово, Осиновую Рощу, Парнас, Бугры и Мурино.