В Сети появился эскиз надземного метро для пригородов Петербурга

В Сети появился эскиз надземного метро для пригородов Петербурга
Эскиз надземного метро разработал архитектор Павел Лаврентьев. Фото: группа "Новое Метро Петербурга - надземное"

В Сети опубликованы кадры проекта надземного метро, которое хотят построить в пригородах Петербурга.

Эскиз надземного метро разработал архитектор Павел Лаврентьев. Фото: группа «Новое Метро Петербурга — надземное»

Эскиз проекта надземного метро во Всеволожском районе Ленобласти опубликован в группе соцсети «Вконтакте» «Новое Метро Петербурга – надземное».

Эскиз надземного метро разработал архитектор Павел Лаврентьев. Фото: группа «Новое Метро Петербурга — надземное»

Эскизы разработаны архитектором Павлом Лаврентьевым.

Согласно проекту, первая линия протяженностью 20 км свяжет северные пригороды Петербурга – Сертолово, Осиновую Рощу, Парнас, Бугры и Мурино.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что станция «Маяковская» закрывается на капремонт с 10 января. Пассажиры по-прежнему смогут пересаживаться с первой линии метро на третью. Оба вестибюля станции «Площадь Восстания» будут работать в обычном режиме.

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