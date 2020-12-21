Станция «Маяковская» закрывается на капремонт с 10 января

Станцию метро отремонтируют к четвертому кварталу 2021 года. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Станцию метро отремонтируют к четвертому кварталу 2021 года. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

На станции петербургского метрополитена «Маяковская» с 10 января 2021 года начнется капитальный ремонт. На время работ станция будет закрыта на вход и выход.

Соответствующие объявления развесили в подземке. Отметим, что пассажиры по-прежнему смогут пересаживаться с первой линии метро на третью. Оба вестибюля станции «Площадь Восстания» будут работать в обычном режиме.

Контракт на капитальный ремонт вестибюля и наклонного хода на станции «Маяковская» был подписан в ноябре этого года. Цена контракта составила 385 млн рублей.

Ремонт «Маяковской» завершится в четвертом квартале следующего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на строительство «коричневой» ветки метро в Петербурге выделили дополнительные 100 млн рублей. Контролировать исполнение постановления будет вице-губернатор Максим Соколов.