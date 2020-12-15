На строительство «коричневой» ветки метро в Петербурге выделили дополнительные 100 млн рублей

На строительство &#171;коричневой&#187; ветки метро в Петербурге выделили дополнительные 100 млн рублей
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

После перераспределения средств на строительство Красносельско-Калининской линии («коричневой» ветки) метрополитена Северной столицы направлены дополнительные 100 миллионов рублей.

Соответствующее постановление, заверенное подписью губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, опубликовано на сайте Смольного во вторник, 15 декабря. Дополнительное финансирование пойдет на проектно-изыскательские работы по строительству участка от станции «Казановская» до станции «Обводный канал — 2».

Контролировать исполнение постановления будет вице-губернатор Максим Соколов. Напомним, что на данный момент на «коричневой» ветке метростроевцы завершили проходку к тоннелю возле станции «Путиловская».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российское правительство направит более 13,6 миллиардов рублей на реконструкцию петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.

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