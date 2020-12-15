Правительство РФ выделит более 13,5 млрд рублей на реконструкцию консерватории имени Римского-Корсакова

Ситуация с восстановлением консерватории получила новый виток развития после того, как на нее обратил внимание президент России Владимир Путин. Фото: сайт Культура.рф

Ситуация с восстановлением консерватории получила новый виток развития после того, как на нее обратил внимание президент России Владимир Путин. Фото: сайт Культура.рф

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в период с 2020 по 2025 год на реконструкцию петербургской консерватории имени Римского-Корсакова будет направлено свыше 13,6 миллиардов рублей.

Заказчиком работ будет выступать Северо-Западная дирекция по строительству объектов культуры Минстроя РФ. Так, в текущем году на реставрационные работы выделят более 3 млрд рублей, в 2024-м — 6 млрд, а в 2025-м — еще свыше 4,5 млрд рублей. Отметим, что ранее на восстановление консерватории потратили почти 2 млрд рублей.

Таким образом, общая стоимость ремонтных работ составит 15,5 миллиардов рублей. Напомним, что к реставрации консерватории приступили еще в 2014 году, однако из-за недобросовестности подрядчиков завершить её не могут до сих пор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реконструкция также ждет здание петербургского «Мюзик-Холла».