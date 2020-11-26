Здание петербургского «Мюзик-Холла» реконструируют

Его приспособят для современного использование.

В Санкт-Петербурге займутся реконструкцией здания «Мюзик-Холла». Главгосэкспертиза уже одобрила проект, согласно которому объект приспособят для современного пользования. Средства на выполнение работ будут выделены из бюджета города, об этом сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Здание хотят пересадить на новые, заниженные, фундаменты. Благодаря этому хотят увеличить высоту подвального этажа, где будет храниться оборудование и расположится помещение зрительского комплекса. Здание «Мюзик-Холла» сделают доступнее для маломобильных граждан – им станет проще попасть в партер Большого и Малого залов.

Ожидается, что зрители начнут лучше видеть сцену, так как будут переделаны ярусы зрительного зала. Также в театре обустроят дополнительные санитарные узлы, душевые и помещения для отдыха актеров и работников театра.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что реконструкцию консерватории в Петербурге планируют завершить к 2025 году.