Реконструкцию консерватории в Петербурге планируют завершить к 2025 году

Работы по реконструкции и реставрации главного здания Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова должны завершиться в 2025 году.

Об этом свидетельствует проект правительственного постановления, опубликованный на официальном портале правовой информации во вторник, 3 ноября. В приложении к документу указано, что стоимость ремонта и восстановления здания, с учетом уже выполненных работ, составит 15,5 миллиардов рублей.

Напомним, что реставрация консерватории началась еще в 2012 году, однако из-за недобросовестности подрядчиков их четырежды пришлось заменить. Работы должны были завершиться к 2019 году, но сроки сдвинулись, как видно, еще на 6 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга отменили конкурс на проведение противоаварийных работ в здании консерватории.