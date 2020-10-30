Власти отменили конкурс на противоаварийные работы в петербургской консерватории

Власти отменили конкурс на противоаварийные работы в петербургской консерватории
Консерватория имени Римского-Корсакова. Фото: сайт Культура.рф

Минкульт отменил конкурс на выбор подрядчика по выполнению противоаварийных работ и консервации здания петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.

Причина отмены торгов пока не уточняется, пишут в пятницу, 30 октября, РИА Новости. Напомним, что максимальная цена контракта составляла 997,7 миллионов рублей, которые планировалось выделить из федерального бюджета. Завершить работы должны были к концу 2021 года.

Скандал вокруг затянувшейся реставрации здания консерватории вспыхнул с новой силой после того как на эту ситуацию обратил внимание президент Владимир Путин, в ходе своего выступления в Совете Федерации. Работы начались еще в 2014 году, однако сразу два подрядчика оказались недобросовестными и не довели работы до конца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга отреагировали на обращение Путина, заявив, что город приложит все усилия к скорейшему восстановлению консерватории.

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