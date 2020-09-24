Петербург делает все возможное для скорейшего ремонта Консерватории

Петербург делает все возможное для скорейшего ремонта Консерватории
Здание Консерватории. Фото: facebook.com/spb.conservatory

Город делает все от него зависящее, чтобы быстрее отремонтировать здание Консерватории. Такое заявление сделал губернатор Петербурга Александр Беглов.

По его словам, правительство города оказывает всемерную поддержку Министерству культуры и Северо-Западной дирекции по строительству и реконструкции.

В прямом эфире телепрограммы «Петербург. Новый взгляд» градоначальник отметил, что город оперативно рассматривает документацию и выдает необходимые разрешения на работы. И добавил, что в августе было выдано разрешение на обследование здания для определения его актуального технического состояния, обусловленного длительным перерывом в работах.

Беглов также выразил возмущение ситуацией, когда объект культурного наследия в течение шести лет стоит в строительных лесах. Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина, который обратил внимание на проблему.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выхода из метро на Театральную площадь не будет. Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

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