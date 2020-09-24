Беглов: выхода из метро на Театральную площадь не будет

Выходя из вестибюля станции метро «Театральная», петербуржцы не будут попадать на одноименную площадь. Такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов.

По его словам, один наземный вестибюль станции «Театральная» будет на углу улицы Декабристов и Лермонтовского проспекта. Место второго выхода должны определить специалисты.

«Выхода на Театральную площадь из метро не будет», — заявил губернатор Петербурга.

В прямом эфире телепрограммы «Петербург. Новый взгляд» градоначальник отметил, что при выборе обязательно будет учитываться мнение горожан. И добавил, что в настоящее время начинается проходка второго перегонного тоннеля на глубине почти 50 метров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вестибюль станции «Театральная» планируют открыть к 2025 году.