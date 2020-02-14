Вестибюль станции «Театральная» планируют открыть к 2025 году

«Театральную», новую станцию оранжевой ветки петербургского метрополитена, власти города намерены открыть для посетителей в 2025 году.

Весной 2019 года метростроевцы приступили к прокладке тоннеля от «Театральной» к «Спасской». Планируется, что, выходя из вестибюля, петербуржцы будут попадать, с одной стороны, на Театральную площадь, с другой — на улицу Декабристов.

Об этом в пятницу, 14 февраля, рассказала председатель администрации Адмиралтейского района Светлана Штукова телеканалу «Санкт-Петербург». Чиновница отметила, что понимает необходимость скорейшего открытия новой станции. Это значительно облегчит жизнь как горожанам, так и гостям Северной столицы. Однако предварительной датой начала работы вестибюля по-прежнему остается 2025 год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проект нового вестибюля станции «Парк Победы» вновь не утвердили.