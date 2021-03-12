Год с COVID-19: вспоминаем, что Петербург пережил за время пандемии

Пандемия коронавируса в Петербурге длится год. Город должен был принимать Евро-2020 и отправлять группу Little Big на «Евровидение. Вместо этого петербуржцы получили закрытые границы, ограничения, которые то делали более строгими, то смягчали, и удаленку. Gazeta.SPb вспоминает, что пережили петербуржцы за этот год.

Первых пациентов направили в Боткинскую больницу еще в январе прошлого года. Они прилетели из КНР с повышенной температурой, но COVID-19 тогда в итоге у них не подтвердился.

К середине февраля госпитализировали более 100 человек с подозрением на коронавирус. Среди них была и Алла Ильина, которая станет известна как беглянка, вырвавшаяся из Боткинской больницы.

Обстановка в Петербурге накалилась в марте. На карантин закрыли общежитие СЗГМУ им. Мечникова – вирус обнаружили у студента-иностранца.

В результате губернатор Александр Беглов объявил «режим повышенной готовности» и ввел первые ограничения – запрет на массовые мероприятия более тысячи человек. Заседания в судах, закрылись для слушателей, Петербургский экономический форум был отменен, группа Little Big не поехала на «Евровидение». Дальше больше – закрылись кинотеатры, Смольный ушел на удаленку, перестал работать общепит, для посетителей закрыли парки. В тот же месяц больницы начали превращать в ковид-стационары. В школах сначала объявили каникулы, а затем – дистанционное обучение.

При всех этих ограничениях к концу марта коронавирусом в городе заразились 50 человек и скончались двое жителей. В аптеках уже было не найти ни масок, ни перчаток.

В апреле Смольный закрыл почти все, пожилых горожан отправили на обязательную самоизоляцию – с доставкой продуктов им начали помогать волонтеры.

Из магазинов исчезли лимон и имбирь, а врачи начали говорить о нехватке аппаратов ИВЛ.

В мае отметили первомайское шествие и День победы. Их праздновали онлайн. В этом же месяце открыли временный госпиталь в «Ленэкспо». Павильоны в койками СМИ окрестили «чумными бараками». Шло гладко там далеко не все – обрушивался потолок, пациенты жаловались на холод и нехватку одеял.

Тогда же в силу вступил обязательный масочный режим.

В июне ограничения сделали менее строгими, к концу месяца петербуржцы голосовали по поправкам в Конституцию.

Уже в следующем месяце горожане смогли вернуться к занятиям спортом и ходить по торговым центрам и музеям. К обычному режиму работы начали возвращать стационары.

Передышка оказалась короткой — в октябре разговоры о второй волне подтвердились. Школьникам продлили каникулы, «Ленэкспо» вернули к работе, а для заведений общепита ввели комендантский час.

Конец года ознаменовался в Петербурге борьбой Смольного и владельцев баров, кафе и ресторанов. Под запретом оказался общепит на территории торговых центров. В результате к Новому году рестораторы, протестуя, начали составлять «Карту Сопротивления». Правда, вскоре все же успокоились. Несмотря на надежды, Смольный работать в новогоднюю ночь им не дал. В первые дни 2021-го года также закрыли театры, музеи и концертные залы.

Пока в Петербурге продолжается кампания по вакцинации населения. Сейчас в городе при соблюдении ограничений продолжают работать рестораны, музеи, концертные залы, разрешены экскурсии. Люди старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции, школы работают в смешанном формате обучения.

Горожане гадают, накроет ли Петербург третьей волной коронавируса

Отметим, что с начала пандемии в Петербурге, по последним данным, коронавирус подтвердили у 377 748 человек. В настоящее время в городе – почти 43 тысячи активных случаев заболевания. Скончались за все эти месяцы 11527 человек.