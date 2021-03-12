«Финал не светит»: за что россияне ополчились против певицы Манижи

В социальных сетях продолжают бурно обсуждать певицу Манижу, которую выбрали, чтобы представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в этом году. Такой выбор показался многим пользователям, которые надеялись на Little Big и Диму Билана, неожиданным. Кое-кто уже настроился на то, что страна не доберется до финала. Впрочем, в успех исполнительницы не верят и знаменитости.

Уже решено, что певица Манижа Сангин выступит на конкурсе «Евровидение-2021» с песней Russian woman. Она соревновалась с группой Therr Maitz и дуэтом #2Маши. По результатам зрительского голосования во время специального шоу на Первом канале она опередила соперников, набрав 39,7% голосов.

После таких результатов россияне начали бурное обсуждение в социальных сетях. Комментарии стали появляться, в том числе и под постом Филиппа Киркорова в Instagram – на фото он позирует и с Манижей.

«Это просто насмешка на Россией», — написала одна из пользовательниц Instagram.

«И над всеми русскими женщинами», — добавляет другая.

«Песня от нас вообще ни о чем», «С такой песней финал не светит. Полная лажа, а не песня», «Я думала, что Билан поможет», «Деньги и связи сделали свое дело», «Little Big самые лучшие и яркие представители России! С ними была возможность выиграть», — на просторах Сети масса подобных комментариев.

Выбор Манижи без энтузиазма встретили и некоторые знаменитости. Невысоко ее шансы оценил продюсер Иосиф Пригожин. При этом певицу он назвал «не самым худшим вариант».

Не в восторге оказались и бывшие участники «Евровидения». Художественный руководитель «Бурановских бабушек» Анна Прокопьева считает, что Манижа – хорошая вокалистка, но для такого конкурса не подходит, а песня «Русская женщина» не произведет впечатления на европейцев. По ее словам, она надеялась на то, что в Роттердам отправится группа Little Big.

Первая участница «Евровидения» от России Мария Кац дала невысокую оценку всем претендентам, отметив, что Little Big точно могли бы попасть в «десятку».

В немилости певица оказалась и у депутата Госдумы Виталия Милонова. Тот назвал ее «очередным промоутерским прожектом».

Финал «Евровидения-2021» пройдет 22 мая в Роттердаме. В прошлом году из-за пандемии коронавируса конкурс, на котором Россию должна была представлять петербургская группа Little Big с песней Uno, был отменен.