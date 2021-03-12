Поклонская высказалась по поводу участия в выборах президента Украины

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская пошутила по поводу участия в выборах президента Украины.

«Посеяли панику о том, что я возвращаюсь прокурором в Крым. А также то, что меня не пригласили в нижнюю палату парламента. Интрига! Думаю, буду продолжать политическую карьеру, и раз уж украинская власть настаивает на моем гражданстве <…> может, принять участие в выборах Президента Украины?», — написала она в своем Telegram-канале.

Очередные выборы президента Украины в соответствии с действующим законодательством должны состояться в 2024 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что имеет компромат на коллег «по цеху». Собирать во сведения она начала в то время, когда руководила комиссией по этике и контролю за доходами.