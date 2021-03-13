Сломанный светофор спровоцировал массовое ДТП на Дмитрова

На улице Дмитрова в Петербурге произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, виновником автомобильного затора и аварий стал сломанный светофор.

Дорожный инцидент случился в субботу, 13 марта. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Не работает светофор, куча машин уже побились», — написал автор записи.

На кадрах видно, что в результате ДТП пострадали как минимум четыре автомобиля. Дорога усыпана осколками и деталями транспортных средств. Движение на участке затруднено.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

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