Большегруз заблокировал две полосы после ДТП в Колтушах

Во Всеволожском районе Ленобласти две полосы трассы оказались заблокированы после дорожной аварии.

Транспортные средства столкнулись сегодня ночью, 13 марта, в деревне Колтуши. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что грузовик столкнулся с легковой машиной. От удара большегруз развернуло поперек дороги, в результате чего две полосы проезжей части оказались закрыты для проезда.

«Перекрыто две полосы из-за столкновения КамАЗ vs Солярис», — написал автор записи.

На месте работают инспекторы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шесть машин попали в ДТП на трассе «Сортавала».