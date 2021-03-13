Шесть машин попали в ДТП на трассе «Сортавала»

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло массовое ДТП. Дорогу не смогли поделить сразу шесть машин.

Авария случилась в пятницу, 12 марта, на трассе «Сортавала» (А-121). Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы уточнили, что транспортные средства столкнулись в Агалатовском сельском поселении, неподалеку от деревни Колясово, на десятом километре дороги. По предварительной информации, никто не пострадал, но движение на дороге на время оказалось заблокировано.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сбитую женщину зажало между двумя автомобилями на Заводской улице.