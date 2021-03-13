В Кронштадте разыскивают компанию, устроившую стрельбу в пятницу вечером

Кронштадтском районе Петербурга прогремела стрельба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером в пятницу, 12 марта, в отдел полиции обратился мужчина с сообщением о том, что у дома №46 по улице Зосимова в Кронштадте неизвестные открыли стрельбу.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие правоохранители обнаружили на месте четыре гильзы, однако стрелявшие успели скрыться. На указанном доме имеются камеры видеонаблюдения, которые стражи порядка изъяли и просмотрели.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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