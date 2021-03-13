После аварии под Волховом госпитализировали водителя с серьезными переломами

Мужчину поместили в реанимацию, его состояние оценивается как тяжелое.

В Волховском районе Ленинградской области вечером 12 марта произошла серьезная авария. Об этом пишет 47news, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Все случилось под Волховом на первом километре трассы «Волхов – Кисельня – Черноушево». По понятной причине иномарка вылетела с дороги и оказалась перевернутой в кювете. Водитель получил сразу несколько переломов и ушибы груди и лица. На место прибыли медики, которые госпитализировали автомобилиста в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в реанимации.

Полицейские выясняют обстоятельства инцидента.

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