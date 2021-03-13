Курьер на Audi нарвался на уголовное дело после стрельбы из травмата на Дунайском

Полицейские задержали мужчину, открывшего огонь в ходе дорожного конфликта во Фрунзенском районе Петербурга.

В ночь на 12 марта в отдел полиции обратился 26-летний мужчина. Он рассказал о конфликте с водителем Audi на Дунайском проспекте. Мужчина за рулем иномарки ввязался в конфликт, после чего выстрелил в сторону заявителя. Обошлось без пострадавших

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали 56-летнего курьера. У него изъяли травмат и завели уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадте разыскивают компанию, устроившую стрельбу в пятницу вечером.