Курьер на Audi нарвался на уголовное дело после стрельбы из травмата на Дунайском

Курьер на Audi нарвался на уголовное дело после стрельбы из травмата на Дунайском
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Полицейские задержали мужчину, открывшего огонь в ходе дорожного конфликта во Фрунзенском районе Петербурга.

В ночь на 12 марта в отдел полиции обратился 26-летний мужчина. Он рассказал о конфликте с водителем Audi на Дунайском проспекте. Мужчина за рулем иномарки ввязался в конфликт, после чего выстрелил в сторону заявителя. Обошлось без пострадавших

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали 56-летнего курьера. У него изъяли травмат и завели уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадте разыскивают компанию, устроившую стрельбу в пятницу вечером.

ауди ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости СПб стрельба


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве на форуме задержали экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана
В Ленобласти в субботу потеплеет до +5 градусов
Россияне рассказали, за какую зарплату готовы терпеть плохую работу
Коронавирус унес жизни еще 43 петербуржцев
В Петербурге сын мог обокрасть собственную пожилую мать
В России за сутки выявили 9 908 случаев COVID
После аварии под Волховом госпитализировали водителя с серьезными переломами
ВОЗ одобрила применение вакцины от COVID-19 Johnson & Johnson