Каршеринг протаранил ограждение после ДТП с такси на Пискаревском

На Пискаревском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля такси и каршеринга. Одна из машин пробила дорожное ограждение.

Авария случилась сегодня утром, 14 марта, у дома №35. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что в результате столкновения автомобиль каршеринга вылетел на разделительную полосу, пробив ограждение. Обе машины получили серьезные повреждения.

Информация о возможных пострадавших и причины случившегося выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция начала проверку смертельного ДТП с такси на Наличной.