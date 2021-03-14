Каршеринг протаранил ограждение после ДТП с такси на Пискаревском

Каршеринг протаранил ограждение после ДТП с такси на Пискаревском
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На Пискаревском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля такси и каршеринга. Одна из машин пробила дорожное ограждение.

Авария случилась сегодня утром, 14 марта, у дома №35. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что в результате столкновения автомобиль каршеринга вылетел на разделительную полосу, пробив ограждение. Обе машины получили серьезные повреждения.

Информация о возможных пострадавших и причины случившегося выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция начала проверку смертельного ДТП с такси на Наличной.

авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов прокомментировал перебои с поставкой вакцин от коронавируса
Под Выборгом полыхали бытовки на площади 200 «квадратов»
«Полный абсурд»: Валуев прокомментировал запрет использования ...
Каршеринг протаранил ограждение после ДТП с такси на Пискаревском
Воскресным утром Петербург свободен от пробок
В Петербурге в воскресенье ожидаются дожди и потепление
Православные верующие 14 марта встречают Прощеное воскресенье
В Гатчинском районе ночью сгорел частный дом