Полиция начала проверку смертельного ДТП с такси на Наличной

Полиция начала проверку смертельного ДТП с такси на Наличной
Водителя легковушки пришлось вырезать из салона. К сожалению, он не выжил. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Полиция Петербурга проводит проверку по факту смертельного ДТП на Васильевском острове. Травмы, несовместимые с жизнью, получил водитель такси.

Трагическая авария случилась в субботу, 13 марта, в 21:34 у дома №48 по Наличной улице. По предварительным данным, водитель за рулем Range Rover врезался в такси марки Volksagen. От удара служебный автомобиль отлетел в две другие машины марки Hyundai.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в результате ДТП водитель такси погиб на месте, травмы получили водитель Range Rover и пассажир одного из Hyundai.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что столкновение машин на Наличной улице было такой силы, что от Volksagen практически ничего не осталось.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости СПб смертельное ДТП


 

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Полиция начала проверку смертельного ДТП с такси на Наличной
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