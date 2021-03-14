На Наличной внедорожник на скорости смял такси, водитель погиб

На Наличной внедорожник на скорости смял такси, водитель погиб
Водителя легковушки пришлось вырезать из салона. К сожалению, он не выжил. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

На Васильевском острове вечером 13 марта случилось жуткое дорожно-транспортное происшествие: Range Rover столкнулся с такси Volkswagen. Водитель легковушки погиб на месте.

Трагический инцидент произошел около 22 часов на Наличной улице. По словам очевидцев, внедорожник мчался на огромной скорости, буквально сбив автомобиль такси. Столкновение было такой силы, что от «Фольксвагена» практически ничего не осталось, передняя часть внедорожника также сильно смята.

К сожалению, жертвой происшествия стал водитель такси: мужчину, как отмечают свидетели аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», пришлось вырезать из салона. От полученных травм он мгновенно скончался. Точной информации о виновнике ДТП пока нет, состояние владельца «Рэндж Ровера» также неизвестно, как и общее число участников инцидента.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино столкнулись Kia с женщиной за рулем и ребенком в салоне и такси Hyundai. К счастью, все участники аварии остались живы.

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