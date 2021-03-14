Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести повышенный налог для «подозрительно богатых»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести в России повышенный налог на «подозрительно богатых».

«По мнению чиновников, необходимо отказать в помощи «подозрительно бедным семьям». Предлагаю для начала ввести повышенный налог на «подозрительно богатых», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Кроме того, депутат призвал ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. Эта статься устанавливает требование о соответствии доходов и расходов «бюрократического сословия».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что детские пособия могут перестать платить семьям, у которых низкий официальный доход, но значимое владение имуществом. С таким предложением выступили в Министерстве труда и соцзащиты.