Более половины россиян согласны платить новые налоги

Россияне не против платить налоги, если будут удовлетворяться их потребности. Фото: Рixabay

Россияне не против платить налоги, если будут удовлетворяться их потребности. Фото: Рixabay

Жители России высказали свое мнение об уплате налогов. Более половины согласны платить новые суммы государству, если это поможет решить общественные проблемы.

Об этом стало известно в четверг, 18 февраля. Согласно данным исследования Высшей школы экономики, такое мнение высказали 60% опрошенных. Они хотели бы, чтобы налоги пошли на пользу общественных проблем. Например, улучшения качества медицинского обслуживания, социальной помощи и школьного образования, а также экологии и выплаты пенсий.

Кроме этого, россияне хотели бы появления новых врачей-специалистов в стране. Что касается других интересов, – дороги, транспорт, жилье, наука, оборона и безопасность, то эти запросы ушли на второй план.

В поросе приняли участие 6 тыс. человек в возрасте от 15 до 72 лет в 59 регионах страны. Исследование проводилось в конце прошлого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиян предупредили о подорожании бытовых товаров.