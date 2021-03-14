Госдеп осудил задержания муниципальных депутатов на форуме в Москве

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что задержания в Москве на форуме проекта «Объединённые демократы» прошли на «сомнительных основаниях».

«Сегодня российские власти задержали почти 200 муниципальных лидеров и политиков, в том числе политических активистов Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину, на сомнительных основаниях», — сообщил он в своём Twitter.

Энтони Блинкен призвал прекратить преследование «независимых голосов».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская сторона максимально детально обозначила свою позицию по вопросу и предупредила, что, если России направит в республику Беларусь свои силовые единицы, то в отношениях сторон может возникнуть кризис. Также, США не исключают введение санкционных мер.