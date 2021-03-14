В ДТП на Приморском шоссе пострадали дети

ДТП произошло на Приморском шоссе. Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

ДТП произошло на Приморском шоссе. Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В воскресенье, 14 марта на Приморском шоссе в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие.

Проезжую часть не смогли поделить автомобили Lexus и «ВАЗ». В результате ДТП пострадали три человека.

Авария произошла перед заправкой. На место происшествия прибыли скорая, реанимация и спасатели. У Lexus повреждено заднее левое крыло, дверь и колесо. У другой машины разбита передняя часть, сообщает 78.ru.

По предварительной информации, пострадали 65-летняя женщина из Lexus и двое детей — пассажиров «ВАЗ» — мальчики 8 и 13 лет. Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на 2-м Муринском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием «перевертыша». Дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и машина службы такси.