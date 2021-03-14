Автомобиль перевернулся после ДТП с такси на Муринском проспекте

Автомобиль перевернулся после ДТП с такси на Муринском проспекте
Автомобиль перевернулся. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На 2-м Муринском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием «перевертыша». Дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и машина службы такси.

Авария случилась в воскресенье, 14 марта, у дома 40. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Мужик на перевернувшейся машине пихнул правым боком Ситимобил и пошел на взлет. Все целы», — написал автор записи.

На кадрах видно, что «перевертыш» серьезно пострадал. Автомобиль такси, по словам очевидцев, в момент ДТП стоял без движения. Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция начала проверку смертельного ДТП с такси на Наличной улице.

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