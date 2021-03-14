Каршеринг, такси и маршрутка попали в ДТП на Кирочной

Каршеринг, такси и маршрутка попали в ДТП на Кирочной
ДТП произошло на Кирочной улице. Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В воскресенье, 14 марта, на пересечении улиц Восстания и Кирочной в Центральном районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие.

Проезжую часть не смогли поделить такси, маршрутка и автомобиль каршерингового сервиса.

Судя по опубликованным в Сети фото, больше всего пострадал каршеринг — задняя часть авто превратилась в металлолом.

«На Кирочной, рядом с улицей Восстания на встречной полосе стоит разбитый автомобиль каршеринг сервиса Делимобиль», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, каршеринг столкнулся с такси, а затем врезался в маршрутку.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на 2-м Муринском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием «перевертыша». Дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и машина службы такси.

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