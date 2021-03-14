В Ирландии рекомендовали прекратить применение вакцины AstraZeneca

В Ирландии рекомендовали прекратить применение вакцины AstraZeneca
В Ирландии рекомендовали прекратить применение вакцины AstraZeneca. Фото: pixabay

Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии рекомендовал приостановить вакцинацию в стране препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.

Причина — нарушения свёртываемости крови у привитых в Норвегии.

«Данная рекомендация сделана на фоне сообщения норвежского агентства лекарственных средств о четырёх новых случаях серьёзных нарушений свёртываемости крови у взрослых», — сообщается в Twitter Минздрава Ирландии.

Связь между проблемой нарушения свертываемости крови и прививкой AstraZeneca не доказана. Однако временный отказ от вакцины в Минздраве Ирландии называют мерой предосторожности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге проходит массовая вакцинация от коронавируса. На данный момент полностью цикл закончили более 185,8 тысяч человек. Среди них ни одного пациента с тяжелыми реакциями.

AstraZeneca вакцина ирландия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели тушили пожар в коммунальной квартире на улице Зины Портновой
В Ирландии рекомендовали прекратить применение вакцины AstraZeneca
В Петербурге избитая сиделкой 98-летняя блокадница снова попала в больницу
Каршеринг, такси и маршрутка попали в ДТП на Кирочной
Большунов занял шестое место в гонке преследования на Кубке мира
СКА продлил контракт с Оскаром Фантенбергом до 2023 года
Пожарные съехались к дому на Энгельса из-за запаха гари
Корсаков станет первым российским космонавтом, полетевшим на Crew Dragon