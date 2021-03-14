В Ирландии рекомендовали прекратить применение вакцины AstraZeneca

Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии рекомендовал приостановить вакцинацию в стране препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.

Причина — нарушения свёртываемости крови у привитых в Норвегии.

«Данная рекомендация сделана на фоне сообщения норвежского агентства лекарственных средств о четырёх новых случаях серьёзных нарушений свёртываемости крови у взрослых», — сообщается в Twitter Минздрава Ирландии.

Связь между проблемой нарушения свертываемости крови и прививкой AstraZeneca не доказана. Однако временный отказ от вакцины в Минздраве Ирландии называют мерой предосторожности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге проходит массовая вакцинация от коронавируса. На данный момент полностью цикл закончили более 185,8 тысяч человек. Среди них ни одного пациента с тяжелыми реакциями.