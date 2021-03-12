В Петербурге не выявили тяжелых реакций на вакцину от коронавируса

Горожанам успели ввести более 485,5 тысяч доз вакцины.

В Санкт-Петербурге проходит массовая вакцинация от коронавируса. На данный момент полностью цикл закончили более 185,8 тысяч человек. Среди них ни одного пациента с тяжелыми реакциями. Об этом сегодня, 12 марта, сообщили в городском координационном совете по противодействию распространению инфекции.

Эксперты отмечают, что количество зараженных все еще настораживает – петербуржцы болеют чаще, чем в августе 2020 года. Врачи призывают сделать вакцину, чтобы обезопасить себя от заражения от тяжелого течения болезни.

На данный момент успели ввести 485,5 тысяч доз вакцины, и все перенесли это нормально. В поликлиниках есть 48,7 тысяч доз препарата.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле предупредили об информационной атаке на вакцину «Спутник V». К атаке готовятся США и союзники, уверены власти.