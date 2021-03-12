В Кремле предупредили об информационной атаке на вакцину «Спутник V»

К атаке готовятся США и союзники, уверены власти.

В Кремле заявили, что США вместе с союзниками готовят масштабную информационную атаку на вакцину «Спутник V». К таким выводам пришли спецслужбы. Об этом сегодня, 12 марта, пишет РИА Новости.

Специалисты уверены, что штаты готовы клеветать на российский препарат, публикуя заказные материалы через фонд Сороса, Reuters и «Би-би-си». Целевой аудиторией атак станут жители стран, в которых зарегистрировали вакцину «Спутник V».

Журналисты, заявили спецслужбы, будут писать, что препарат неэффективен и опасен. Она будут ссылаться на несуществующие данные о массовой гибели людей. При этом Америка намерена продвигать свою вакцину Pfizer.

Напоминаем, что Россия стала первой страной, разработавшей и зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса. Сейчас ее применение одобрено в 50 странах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре оценили опасность новых штаммов коронавируса.