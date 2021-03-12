В Роспотребнадзоре оценили опасность новых штаммов коронавируса

В Роспотребнадзоре оценили опасность новых штаммов коронавируса
Фото: pixabay

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Александр Горелов заявил, что новые штаммы коронавируса не отражаются на течении болезни ни у детей, ни у взрослых.

По словам специалиста, дети заражаются COVID-19 гораздо реже взрослых и переносят инфекцию относительно легче. Среди детей уровень заболеваемости не превышает 8-10%, а с семилетнего возраста постепенно возрастает. В основном, болеют коронавирусом подростки 13-15 лет.

Выявленные недавно новые штаммы инфекции, как считает Горелов, не изменят структуру заболеваемости. Они более контагиозны, поэтому может лишь незначительно вырасти количество заражений, течение болезни при этом статистически останется неизменным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали для применения на территории Азербайджана.

COVID-19 новые штаммы коронавируса Роспотребнадзор


 

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