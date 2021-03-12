Азербайджан одобрил применение вакцины «Спутник V»

Препарат постараются доставить в страну в ближайшее время.

Министерство здравоохранения Азербайджана одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сегодня, 12 марта, сообщается на сайте ведомства.

В стране рассчитывают, что получат первую партию препарата в ближайшее время. Сейчас ведутся переговоры, отметили в ведомстве. В сообщении также сказано, что российской вакцине доверяют власти 50 стран, так как она доказала свою безопасность и эффективность.

Напоминаем, что Азербайджан планирует закупить 300 тысяч доз «Спутника V». До этого о намерении пользоваться российским препаратом заявили в Намибии – страна стала 50-й среди тех, кто одобрил вакцину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ВОЗ не приветствует введение паспортов вакцинации. Эксперты считают, что документы не должны давать никаких привилегий.