ВОЗ не приветствует введения паспортов вакцинации

Эксперты считают, что документы не должны давать никаких привилегий.
Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович не рекомендует вводить специальные паспорта вакцинации от коронавируса, которые давали бы привилегии их обладателям. Об этом эксперт заявила в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Она отметила, что в мире недостаточно вакцин и пока что нельзя говорить об их стопроцентной эффективности. ВОЗ готов комментировать необходимость паспортов примерно через три месяца, когда обстановка будет понятнее и яснее.
«Это позиция ВОЗ на данный момент, этим будет заниматься чрезвычайный комитет ВОЗ по ковиду», — сказала Вуйнович.
Напоминаем, что страны Евросоюза планируют ввести электронный сертификат вакцинации, его хотят создать к лету 2021 года.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле объяснили, почему Путин не вакцинируется от COVID.