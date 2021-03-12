ВОЗ не приветствует введения паспортов вакцинации

ВОЗ выступает против привилегий для тех, кто сделал прививку. Фото: https://pixabay.com

ВОЗ выступает против привилегий для тех, кто сделал прививку. Фото: https://pixabay.com

Эксперты считают, что документы не должны давать никаких привилегий.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович не рекомендует вводить специальные паспорта вакцинации от коронавируса, которые давали бы привилегии их обладателям. Об этом эксперт заявила в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Она отметила, что в мире недостаточно вакцин и пока что нельзя говорить об их стопроцентной эффективности. ВОЗ готов комментировать необходимость паспортов примерно через три месяца, когда обстановка будет понятнее и яснее.

«Это позиция ВОЗ на данный момент, этим будет заниматься чрезвычайный комитет ВОЗ по ковиду», — сказала Вуйнович.

Напоминаем, что страны Евросоюза планируют ввести электронный сертификат вакцинации, его хотят создать к лету 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле объяснили, почему Путин не вакцинируется от COVID.