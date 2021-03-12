ВОЗ не приветствует введения паспортов вакцинации

ВОЗ не приветствует введения паспортов вакцинации
ВОЗ выступает против привилегий для тех, кто сделал прививку. Фото: https://pixabay.com

Эксперты считают, что документы не должны давать никаких привилегий.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович не рекомендует вводить специальные паспорта вакцинации от коронавируса, которые давали бы привилегии их обладателям. Об этом эксперт заявила в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Она отметила, что в мире недостаточно вакцин и пока что нельзя говорить об их стопроцентной эффективности. ВОЗ готов комментировать необходимость паспортов примерно через три месяца, когда обстановка будет понятнее и яснее.

«Это позиция ВОЗ на данный момент, этим будет заниматься чрезвычайный комитет ВОЗ по ковиду», — сказала Вуйнович.

Напоминаем, что страны Евросоюза планируют ввести электронный сертификат вакцинации, его хотят создать к лету 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле объяснили, почему Путин не вакцинируется от COVID.

ВОЗ коронавирус мелита вуйнович паспорт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге в аварийных объектах Центрального района селятся бездомные
Ленобласть и ЦДС создадут проект дороги между Октябрьской набережной Невы и ...
В Морском порту Петербурга столкнулись буксир и теплоход
В Петербурге полицейский, навестивший в больнице избитую им Юдину, нарушил ...
Две дачи начала XX века в Озерках и Лисьем Носу признаны памятниками ...
Суд обязал владельцев «Чугунолитейного цеха» отремонтировать здание
Российских заключенных могут отправить на расчистку Арктики
Петербуржцам рассказали о погоде в городе на выходные